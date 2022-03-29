***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2022 08:33
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Konya İli Karatay İlçesinde yer alan ve faaliyetlerine son verilmiş olan Kumköprü ve Sarnıç şubelerinin mülklerinin satın alınması için 19.03.2021 tarihinde Konya Karatay Belediyesi ile imzalanan Satış Vaadi sözleşmesi gereğince Kumköprü şubesinin mülkü için 4.728.643 TL, Sarnıç şubesinin mülkü için 3.220.108 TL olan devir bedellerinin son taksitleri 18.03.2022 tarihinde ödenmiş ve söz konusu gayrimenkullerin tapuları 28.03.2022 tarihi itibari ile Karatay Belediyesi tarafından Şirketimize devredilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013587
BIST
11:492.188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 15,51
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.189
En Düşük
2.182
11:4914,8422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0268
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8422
En Düşük
14,7891
11:4916,2980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0199
|Açılış
|: 16,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3400
En Düşük
16,2656
11:49913,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,77
|Açılış
|: 913,04
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
911,15
BIST En Aktif Hisseler11:47
|ULUSE
|93,65
|1.125.111
|% 9,98
|
|KENT
|234,00
|1.173.276
|% 9,86
|
|GEREL
|4,59
|17.436.252
|% 9,81
|
|CASA
|119,70
|67.631
|% 8,62
|
|KARSN
|5,58
|885.617.492
|% 8,14
|
|CEOEM
|15,93
|38.385.514
|% -9,95
|
|PKENT
|227,00
|25.107.177
|% -7,91
|
|PSGYO
|16,02
|68.243.719
|% -7,13
|
|MIPAZ
|5,75
|5.604.381
|% -4,17
|
|PENGD
|3,72
|26.506.912
|% -3,88
|
|THYAO
|29,36
|888.873.858
|% 1,03
|
|KARSN
|5,58
|885.617.492
|% 8,14
|
|SISE
|14,52
|659.172.585
|% 2,25
|
|KRDMD
|15,29
|600.014.603
|% 0,92
|
|ODAS
|1,90
|386.764.189
|% 5,56
|
|ODAS
|1,90
|386.764.189
|% 5,56
|
|KARSN
|5,58
|885.617.492
|% 8,14
|
|ZOREN
|1,87
|203.802.566
|% 8,09
|
|EKGYO
|2,40
|248.783.733
|% 2,56
|
|DOHOL
|3,31
|150.367.578
|% 2,16
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8375
|14,8446
|% 0,20
|
|Euro
|16,2970
|16,3054
|% 0,17
|
|Sterlin
|19,3516
|19,4487
|% 0,08
|
|Frank
|15,7833
|15,8784
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9429
|3,9627
|% 0,17
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-9,10
|
|Altın Gr.
|914
|915
|-1,15
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,77
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,84
|-0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,28
|
Seans Raporu
11:47
daha fazla
-
12:02AKSGY
Yüzde 4.15 oranında artışla 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 253, 048 adet işlem
-
12:01AEFES
Yüzde 6.48 oranında artışla 25.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 673, 646 adet işlem
-
11:59ZOREN
Yüzde 7.51 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 181, 855 adet işlem
-
11:57ODAS
Yüzde 5.56 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 211, 290, 921 adet işlem
-
11:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, TCELL, KOZAA