***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, Konya İli Karatay İlçesinde yer alan ve faaliyetlerine son verilmiş olan Kumköprü ve Sarnıç şubelerinin mülklerinin satın alınması için 19.03.2021 tarihinde Konya Karatay Belediyesi ile imzalanan Satış Vaadi sözleşmesi gereğince Kumköprü şubesinin mülkü için 4.728.643 TL, Sarnıç şubesinin mülkü için 3.220.108 TL olan devir bedellerinin son taksitleri 18.03.2022 tarihinde ödenmiş ve söz konusu gayrimenkullerin tapuları 28.03.2022 tarihi itibari ile Karatay Belediyesi tarafından Şirketimize devredilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013587BIST