***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.11.2021,22.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %35 oranında paya sahip olduğu ve Konya Okkalar İnşaat A.Ş. tarafından, her türlü giderler kendisine ait olmak üzere "Anahtar Teslimi" şeklinde inşaa edilecek olan "Arma 7 Renk" projesinin yapı ruhsatları 01.06.2022 (Bugün) tarihinde alınmış ve inşaat sahasında faaliyetlere başlanmıştır. Konya İli, Selçuklu İlçesi, Beyhekim mahallesinde bulunan ve toplam 91.555 mt2 yapı inşaat alanına sahip "Arma 7 Renk" projesinde, tamamlanma oranı %80 seviyesinde olan 20 adet ticari alan ve inşaatına Bugün başlanmış olan 303 adet konut bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034092BIST