Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.12.2022 20:48
***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


    
Şirketimizin kendi payına düşen gayrimenkullerinin ayni sermaye olarak ASTO GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. unvanlı yeni bir şirkete konulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Yeminli Mali Müşavirlik Raporuna göre 16.718.346,01 TL değerindeki gayrimenkuller ve bu  gayrimenkullere ilişkin alacak, borç ve sermaye payı aktifte kayıtlı  değerleriyle birlikte ayni 16.718.346 TL'lik sermaye olarak konulacak ve Şirketimizin yeni kurulacak şirketteki sermaye payı %96, grup şirketlerimizden SEHA İNŞ. MÜH. MAD. TURZ. SAN. TİC. A.Ş.'nin   yeni kurulacak şirketteki sermaye payı %4 olacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087661


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.189
Değişim :  2,41% |  122,32
Açılış :  5.174  
Önceki Kapanış :  5.067  
En Yüksek
5.248 En Düşük
5.050
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UZERB 196,90 1.908.946 % 10,00  
ULAS 11,22 5.683.364 % 10,00  
EPLAS 28,82 39.050.607 % 10,00  
ISATR 358.380,00 358.380 % 10,00  
OZSUB 26,42 150.447.565 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6414 18,6446 % 0,12  
Euro 19,7712 19,7998 % -0,50  
Sterlin 22,6165 22,7299 % -1,99  
Frank 19,9377 20,0578 % -0,74  
Riyal 4,9427 4,9675 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 -30,33  
Altın Gr. 1.065 1.065 -16,45  
Cumhuriyet 7.170 7.278 -79,00  
Tam 7.200 7.261 -67,00  
Yarım 3.487 3.550 -33,00  
Çeyrek 1.749 1.774 -17,00  
Gümüş.Ons 23,05 23,07 -0,83  
Gümüş Gr. 13,85 13,86 -0,46  
B. Petrol 81,82 81,82 -0,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru