***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 20:48
Şirketimizin kendi payına düşen gayrimenkullerinin ayni sermaye olarak ASTO GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. unvanlı yeni bir şirkete konulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Yeminli Mali Müşavirlik Raporuna göre 16.718.346,01 TL değerindeki gayrimenkuller ve bu gayrimenkullere ilişkin alacak, borç ve sermaye payı aktifte kayıtlı değerleriyle birlikte ayni 16.718.346 TL'lik sermaye olarak konulacak ve Şirketimizin yeni kurulacak şirketteki sermaye payı %96, grup şirketlerimizden SEHA İNŞ. MÜH. MAD. TURZ. SAN. TİC. A.Ş.'nin yeni kurulacak şirketteki sermaye payı %4 olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087661
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0328
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0930
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7584
18:051.066,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -15,54
|Açılış
|: 1.066,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6414
|18,6446
|% 0,12
|
|Euro
|19,7712
|19,7998
|% -0,50
|
|Sterlin
|22,6165
|22,7299
|% -1,99
|
|Frank
|19,9377
|20,0578
|% -0,74
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-30,33
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|-16,45
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.200
|7.261
|-67,00
|
|Yarım
|3.487
|3.550
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.774
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|13,85
|13,86
|-0,46
|
|B. Petrol
|81,82
|81,82
|-0,88
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem