***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirketimizin kendi payına düşen gayrimenkullerinin ayni sermaye olarak ASTO GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. unvanlı yeni bir şirkete konulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Yeminli Mali Müşavirlik Raporuna göre 16.718.346,01 TL değerindeki gayrimenkuller ve bu gayrimenkullere ilişkin alacak, borç ve sermaye payı aktifte kayıtlı değerleriyle birlikte ayni 16.718.346 TL'lik sermaye olarak konulacak ve Şirketimizin yeni kurulacak şirketteki sermaye payı %96, grup şirketlerimizden SEHA İNŞ. MÜH. MAD. TURZ. SAN. TİC. A.Ş.'nin yeni kurulacak şirketteki sermaye payı %4 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087661BIST