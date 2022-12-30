***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2022 18:26
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.12.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Sayın Yönetim Kurulu Üyesi Hasan ÖZÜLKÜ' nün istifası sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev sürelerini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Cem CAP' ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091603
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