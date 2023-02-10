***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.01.2023 tarihli KAP açıklamamızda, 16.12.2022 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Grubumuzun yenilenebilir enerji yatırım planları kapsamında Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ("Adese") ile Arı-Es Mühendislik Enerji Yatırımları ve Danışmanlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Danışman") arasında, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" nin 5-1 (h) maddesi kapsamında "lisanssız" güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik proje geliştirme sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı açıklanmıştı."Adese" ile "Danışman" arasındaki "Sözleşme" karşılıklı feshedilmiştir. Bununla birlikte 16.12.2022 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Grubumuzun yenilenebilir enerji yatırım planları ile ilgili bir değişiklik olmayıp, yeni bir danışman firma ile feshedilen "Sözleşme" ye benzer bir sözleşmenin yapılması için çalışmalara başlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112847BIST