***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2023 20:24
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
04.01.2023 tarihli KAP açıklamamızda, 16.12.2022 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Grubumuzun yenilenebilir enerji yatırım planları kapsamında Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ("Adese") ile Arı-Es Mühendislik Enerji Yatırımları ve Danışmanlık Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ("Danışman") arasında, "Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği" nin 5-1 (h) maddesi kapsamında "lisanssız" güneş enerjisi santrali (GES) kurulmasına yönelik proje geliştirme sözleşmesi ("Sözleşme") imzalandığı açıklanmıştı.
"Adese" ile "Danışman" arasındaki "Sözleşme" karşılıklı feshedilmiştir. Bununla birlikte 16.12.2022 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz Grubumuzun yenilenebilir enerji yatırım planları ile ilgili bir değişiklik olmayıp, yeni bir danışman firma ile feshedilen "Sözleşme" ye benzer bir sözleşmenin yapılması için çalışmalara başlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112847
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0062
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1201
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
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20,2593
En Düşük
20,0836
10:421.128,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,75
|Açılış
|: 1.128,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8272
|18,8371
|% 0,03
|
|Euro
|20,0941
|20,1043
|% -0,59
|
|Sterlin
|22,6250
|22,7385
|% -0,51
|
|Frank
|20,2839
|20,4061
|% -0,18
|
|Riyal
|5,0023
|5,0274
|% 0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|3,13
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|1,90
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.618
|7.685
|-10,00
|
|Yarım
|3.722
|3.761
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.880
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,05
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|1,81
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