***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi tarafından Konya ili Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi 27396 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı 244.060,17 m² yüzölçümlü arsa üzerinde yapımı devam eden Zermeram Projesi'nin 1. etabı olan Elmas Evler'in 2023 Eylül ayı içerisinde lansmanına başlanacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184699BIST