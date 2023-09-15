***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin 15.09.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'un da 1.000.000 TL (Beheri 1,00 Türk Lirası) olan sermayesi 39.000.000 TL (Beheri 1,00 Türk Lirası) artırılarak 40.000.000 TL'ye yükseltilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195491BIST