***ITTFH* *ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2023 18:28
***ITTFH******ADESE*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.09.2023 tarihli KAP açıklamamızda, bağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin sermaye artırımı işlemleri tamamlanmış olup, 20.09.2023 tarih ve 10918 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196516
BIST
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18:057.720
En Düşük
|Değişim
|: -0,82%
|| -64,19
|Açılış
|: 7.835
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|Önceki Kapanış
|: 7.784
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7.706
En Yüksek
7.898
18:0527,0382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 26,9500
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|Önceki Kapanış
|: 27,0200
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27,1970
En Düşük
26,8791
18:0528,9976
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|Değişim
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.677,75
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1.691,53
En Düşük
1.673,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|435,60
|7.733.070
|% 10,00
|
|GARFA
|83,60
|47.875.912
|% 10,00
|
|YONGA
|44,66
|1.932.478
|% 10,00
|
|MIATK
|605,20
|520.426.707
|% 10,00
|
|SANFM
|25,74
|30.994.365
|% 10,00
|
|PEGYO
|8,37
|88.968.732
|% -10,00
|
|INGRM
|437,90
|738.350.007
|% -9,99
|
|SRVGY
|270,50
|23.126.398
|% -9,98
|
|CMENT
|194,40
|4.091.245
|% -9,96
|
|RTALB
|16,55
|349.473.988
|% -9,07
|
|THYAO
|223,30
|11.025.147.436
|% 2,15
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|TUPRS
|141,30
|3.939.158.919
|% -2,48
|
|AKBNK
|29,60
|3.920.695.219
|% 2,14
|
|YKBNK
|16,51
|6.202.674.214
|% 2,48
|
|ISCTR
|22,50
|5.548.555.698
|% 2,18
|
|ZOREN
|4,54
|1.060.530.691
|% -2,78
|
|EKGYO
|7,80
|1.671.020.507
|% -1,14
|
|ADESE
|2,13
|410.708.428
|% 9,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0327
|27,0382
|% 0,12
|
|Euro
|28,9832
|28,9976
|% 0,54
|
|Sterlin
|33,3943
|33,5618
|% 0,05
|
|Frank
|30,0840
|30,2653
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1857
|7,2218
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.943
|1.944
|12,07
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|12,40
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.090
|11.210
|44,00
|
|Yarım
|5.562
|5.628
|22,00
|
|Çeyrek
|2.772
|2.814
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,52
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,41
|20,43
|0,27
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|-0,12
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