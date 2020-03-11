***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar20.11.2019 tarihinde düzenlenen Vefa Hakkı(Geri alım)sözleşmesi ile Vakıf Katılım Bankası'na devredilen 303 konut ve 20 ticari alandan oluşan 7 Renk projesinin, 303 konut ve 1 ticari alandan oluşan bölümü 43.000.000 TL(Kırküçmilyon) bedel ile satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827203BIST