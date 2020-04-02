***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBurgan Bank A.Ş.ile yapılan ve 29.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen 11.041.000- TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin yıllık % 29 olan faiz oranı, % 13 olarak güncellenerek 30.06.2020 tarihine uzatılmıştır. Yine Burgan Bank A.Ş.ile yapılan 29.05.2019 tarihli Özel durum açıklaması ile bildirilen vadesi 27.05.2021 tarihli olan 9.340.000 TL tutarındaki vefa ( geri alım ) hakkı sözleşmesinin yıllık % 31 faiz oranı, % 13 olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834406BIST