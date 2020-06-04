***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.03.2020 tarihinde KAP da duyurusu yapılan 7 Renk Projesine ait 303 konut ve 1 ticari vasıflı bağımsız bölümden oluşan bölümlerin satışını içeren sözleşme, yaşanan pandemi sürecinin getirmiş olduğu olumsuz ekonomik şartlar sonucunda, alıcı tarafın sözleşme koşullarını sağlayamaması nedeni ile ve tarafların karşılıklı rızası ile feshedilmiştir.Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849222BIST