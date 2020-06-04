***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2020 18:45
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.03.2020 tarihinde KAP da duyurusu yapılan 7 Renk Projesine ait 303 konut ve 1 ticari vasıflı bağımsız bölümden oluşan bölümlerin satışını içeren sözleşme, yaşanan pandemi sürecinin getirmiş olduğu olumsuz ekonomik şartlar sonucunda, alıcı tarafın sözleşme koşullarını sağlayamaması nedeni ile ve tarafların karşılıklı rızası ile feshedilmiştir.
Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849222
BIST
18:05109.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 425,58
|Açılış
|: 109.384
|
|Önceki Kapanış
|: 109.111
|
109.853
En Düşük
108.779
18:056,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0374
|Açılış
|: 6,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7980
|
6,7702
En Düşük
6,7128
18:057,6626
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0870
|Açılış
|: 7,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5900
|
7,6818
En Düşük
7,5332
18:05372,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,74
|Açılış
|: 372,69
|
|Önceki Kapanış
|: 367,95
|
373,50
En Düşük
366,91
BIST En Aktif Hisseler
|PKART
|10,67
|33.448.637
|% 10,00
|
|SRVGY
|18,59
|13.575.439
|% 10,00
|
|AKCNS
|10,45
|79.080.217
|% 10,00
|
|TACTR
|5,06
|1.049.878
|% 10,00
|
|SALIX
|10,78
|351.363
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,16
|42.041.398
|% -10,00
|
|BMELK
|4,50
|1.131.131
|% -10,00
|
|EKIZ
|6,39
|1.236.241
|% -10,00
|
|ISKUR
|504.000,00
|504.000
|% -10,00
|
|RTALB
|17,03
|18.184.526
|% -9,99
|
|THYAO
|12,59
|1.318.417.914
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|1.139.091.379
|% -0,25
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|GARAN
|8,14
|1.046.983.922
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,66
|635.866.092
|% 0,00
|
|PETKM
|3,86
|1.057.386.648
|% 5,18
|
|IHLGM
|1,35
|280.510.630
|% -0,74
|
|KARSN
|1,89
|304.648.556
|% 2,16
|
|TSKB
|1,15
|169.284.002
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4956
|8,5382
|% 0,56
|
|Frank
|7,0453
|7,0877
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7967
|1,8057
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|13,72
|
|Altın Gr.
|373
|373
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.420
|2.452
|25,30
|
|Tam
|2.491
|2.523
|26,00
|
|Yarım
|1.216
|1.232
|12,70
|
|Çeyrek
|608
|616
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,03
|
|B. Petrol
|39,30
|39,30
|-0,49
|