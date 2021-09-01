***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2021 21:08
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 18.02.2019 tarihinde düzenlenen 167.037.500 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 20.02.2022 tarihine Burgan Bank A.Ş. ile 29.05.2019 tarihinde düzenlenen 20.381.000 TL tutarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 30.09 2021 tarihine uzatılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961351
BIST
18:051.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474
|
1.479
En Düşük
1.468
18:058,2934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0097
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3102
En Düşük
8,2739
18:059,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0294
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8587
En Düşük
9,8110
18:05483,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 483,36
|
|Önceki Kapanış
|: 483,57
|
484,89
En Düşük
482,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SUMAS
|99,00
|1.325.603
|% 10,00
|
|EGEPO
|5,50
|679.729
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.498.470
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|PSDTC
|24,46
|70.375.312
|% 9,98
|
|KARYE
|13,82
|35.535.712
|% -9,38
|
|UFUK
|22,34
|187.618
|% -5,74
|
|EUKYO
|5,47
|2.959.627
|% -4,87
|
|AGYO
|3,57
|15.948.604
|% -3,51
|
|SERVE
|14,99
|330.731
|% -3,29
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|SASA
|28,04
|632.664.800
|% 2,04
|
|KOZAL
|105,40
|627.541.328
|% 1,93
|
|TUPRS
|103,60
|594.452.766
|% 1,87
|
|YKBNK
|2,62
|585.389.194
|% -0,76
|
|GARAN
|9,83
|1.304.270.782
|% -0,51
|
|ODAS
|1,52
|193.726.144
|% 4,11
|
|THYAO
|12,90
|1.149.612.265
|% 1,74
|
|PETKM
|6,16
|534.749.685
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2913
|8,2934
|% 0,12
|
|Euro
|9,8427
|9,8533
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,3891
|11,4462
|% 0,07
|
|Frank
|9,0194
|9,0737
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2041
|2,2151
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-0,74
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-0,68
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|71,31
|71,31
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem