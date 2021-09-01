***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile 18.02.2019 tarihinde düzenlenen 167.037.500 TL tutarındaki Vefa(Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 20.02.2022 tarihine Burgan Bank A.Ş. ile 29.05.2019 tarihinde düzenlenen 20.381.000 TL tutarındaki Vefa (Geri Alım) hakkı tesisi protokolünün süresi 30.09 2021 tarihine uzatılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961351BIST