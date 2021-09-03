***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2021 18:13
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İmaş Makina San.A.Ş.'nin halka arzına ilişkin olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, 03.09.2021 (Bugün) tarihinde İmaş Makina San. A.Ş. Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusunda bulunulduğu İmaş Makina San. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961788
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|YEOTK
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|TGSAS
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|43.370.773
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|ARMDA
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|ISBIR
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|KERVN
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|906.882
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|AKYHO
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|217.371.735
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|Sterlin
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|489
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|3.268
|23,00
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|3.289
|27,04
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|Yarım
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|778
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|6,54
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|24,83
|0,90
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|6,61
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