***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.08.2021,03.09.2021,09.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin halka arz çalışmaları kapsamında, esas sözleşmesinin SPK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değiştirilmesine dönük esas sözleşme madde tadilleri, 18.02.2022 tarihli İmaş Makina Sanayi A.Ş. Genel Kurulunda onaylanarak 21.02.2022 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003269BIST