***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin halka arz çalışmaları kapsamında, halka arz için gerekli başvuru evraklarının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne teslim edildiği 23.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştur.Söz konusu başvurumuzun olumlu karşılandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı Kurulu Bülteni'nde ilan edilmiştir.İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin gelişmeler İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin internet sitesi ve kamuyu aydınlatma platformu sayfasında kamuoyuyla paylaşılacaktır.Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021109BIST