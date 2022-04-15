***ITTFH* *ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 15:36
***ITTFH******ADESE*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin halka arz çalışmaları kapsamında, halka arz için gerekli başvuru evraklarının Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne teslim edildiği 23.02.2022 tarihli özel durum açıklamamızla kamuya duyurulmuştur.Söz konusu başvurumuzun olumlu karşılandığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.04.2022 tarih ve 2022/18 sayılı Kurulu Bülteni'nde ilan edilmiştir.
İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin halka arzına ilişkin gelişmeler İmaş Makina Sanayi A.Ş.'nin internet sitesi ve kamuyu aydınlatma platformu sayfasında kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Paydaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021109
BIST
15:232.482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 6,86
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.485
En Düşük
2.472
15:2314,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0272
|Açılış
|: 14,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6487
En Düşük
14,5755
15:2315,8411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0103
|Açılış
|: 15,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8810
En Düşük
15,7806
15:23927,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,01
|Açılış
|: 927,12
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,70
En Düşük
925,06
BIST En Aktif Hisseler15:23
|IHAAS
|16,94
|18.291.766
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|168.198.821
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|848.087
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|31.179.284
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,18
|69.690.540
|% 9,26
|
|ERSU
|4,91
|52.036.580
|% -7,36
|
|HEKTS
|21,70
|619.668.782
|% -5,82
|
|OYLUM
|2,34
|6.107.876
|% -4,10
|
|SELGD
|4,24
|1.872.003
|% -3,85
|
|IDGYO
|2,10
|4.073.168
|% -3,23
|
|THYAO
|37,42
|1.315.264.225
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|GARAN
|13,71
|1.245.353.735
|% 0,07
|
|SAHOL
|21,72
|860.663.617
|% 0,00
|
|SISE
|17,40
|729.150.396
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,93
|1.258.156.591
|% -1,68
|
|TSKB
|1,87
|483.029.667
|% 1,08
|
|ODAS
|2,33
|399.345.287
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,14
|628.924.108
|% 0,00
|
|KARSN
|5,46
|513.446.429
|% 1,49
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6237
|14,6309
|% 0,19
|
|Euro
|15,8197
|15,8411
|% -0,06
|
|Sterlin
|18,9901
|19,0854
|% -0,32
|
|Frank
|15,4107
|15,5036
|% -0,18
|
|Riyal
|3,8756
|3,8950
|% -0,22
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,60
|
|Cumhuriyet
|6.146
|6.239
|14,00
|
|Tam
|6.114
|6.266
|6,49
|
|Yarım
|2.955
|3.031
|3,13
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|1,57
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,06
|12,09
|0,03
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
15:23
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15:38
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15:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 27 artarak (% 0.15 ) 2, 235
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15:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MANAS, IHAAS, OYYAT, SUMAS, PEKGY
-
15:38
MZHLD, ASUZU, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:38
OYLUM, ERSU, HEKTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında