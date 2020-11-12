***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.11.2020 09:21
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.BE (Kaydi Pay, Miktar: 29.637.148,212 TL nominal, Aracı:YAT, Kapanış Tarihi : 13.11.2020) Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888031
BIST
10:361.297
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 17,36
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:367,8915
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,0970
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:369,2969
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1081
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2980
En Düşük
9,1713
10:36471,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,64
|Açılış
|: 471,65
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:34
|BFREN
|1.145,80
|37.318.223
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|9.411.700
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|52.216.132
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.235.367
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,74
|1.696.711.021
|% 2,82
|
|YKBNK
|2,93
|600.411.647
|% 4,64
|
|AKBNK
|6,40
|504.901.836
|% 2,89
|
|SISE
|6,90
|465.512.448
|% 0,88
|
|ASELS
|19,16
|412.080.323
|% 3,12
|
|YKBNK
|2,93
|600.411.647
|% 4,64
|
|GARAN
|8,74
|1.696.711.021
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,92
|211.715.878
|% 1,05
|
|KRDMD
|4,04
|365.506.760
|% 2,02
|
|VAKBN
|4,90
|398.644.056
|% 2,51
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8803
|7,8863
|% 1,18
|
|Euro
|9,2752
|9,2938
|% 1,14
|
|Sterlin
|10,3114
|10,3631
|% 0,44
|
|Frank
|8,5208
|8,5721
|% 0,66
|
|Riyal
|2,0851
|2,0956
|% 0,66
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.869
|1.869
|5,29
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,60
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,16
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,23
|
Seans Raporu
10:34
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10:48TLMAN
Yüzde 9.98 oranında artışla 36.58 lira fiyatla işlem gören hissede 262, 490 adet işlem
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10:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 85 artarak (% 1.32 ) 1, 446
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10:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
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10:47XU100
Endeks 1, 294 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 8, 515.00 milyon TL de
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10:45AKSGY
Yüzde 4.31 oranında artışla 4.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 413, 083 adet işlem