***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 11:10
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839250
BIST
15:2898.394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 213,87
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:286,9395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0079
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9496
En Düşük
6,8741
15:287,5416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:28375,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,58
|Açılış
|: 375,84
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,84
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.400.546
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.327.215
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.205.285
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.291.080
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,76
|146.174.381
|% -8,91
|
|SANFM
|6,97
|8.566.574
|% -6,82
|
|GARAN
|8,38
|562.997.990
|% -0,12
|
|ASELS
|27,28
|512.670.773
|% 0,59
|
|THYAO
|10,54
|499.748.679
|% 0,19
|
|ISFIN
|3,24
|352.604.964
|% 3,18
|
|MGROS
|29,84
|278.782.877
|% 2,33
|
|ISFIN
|3,24
|352.604.964
|% 3,18
|
|KARSN
|1,51
|141.906.711
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,00
|186.571.693
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,78
|234.513.898
|% 0,00
|
|ODAS
|1,50
|115.538.765
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5734
|8,6164
|% -0,75
|
|Frank
|7,1169
|7,1598
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8395
|1,8487
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|4,30
|
|Altın Gr.
|376
|376
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.469
|-53,90
|
|Tam
|2.486
|2.545
|-51,70
|
|Yarım
|1.207
|1.237
|-27,00
|
|Çeyrek
|606
|619
|-13,40
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,34
|26,34
|-1,74
|
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