***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 10:58
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875397
BIST
12:141.102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,60
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.100
12:147,5494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0452
|Açılış
|: 7,5660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5509
En Düşük
7,4825
12:148,9041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0366
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
12:14471,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,38
|Açılış
|: 471,63
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler12:12
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|22.299.276
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|14.123.913
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|3.614.862
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,11
|413.941.386
|% -1,89
|
|AVOD
|4,40
|368.918.370
|% 8,91
|
|PETKM
|4,31
|251.470.587
|% -0,92
|
|RTALB
|51,05
|228.653.338
|% -0,29
|
|GARAN
|6,67
|227.150.318
|% -0,60
|
|KRDMD
|3,11
|413.941.386
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,07
|115.747.989
|% -1,83
|
|AVOD
|4,40
|368.918.370
|% 8,91
|
|KARSN
|3,01
|216.862.583
|% 2,38
|
|SKBNK
|1,51
|107.093.475
|% 0,00
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5457
|7,5491
|% 0,60
|
|Euro
|8,8999
|8,9038
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7547
|9,8036
|% 0,50
|
|Frank
|8,2464
|8,2961
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0060
|2,0160
|% 0,52
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-14,17
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.117
|3.194
|-2,44
|
|Yarım
|1.507
|1.545
|-1,19
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|-0,32
|