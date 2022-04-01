***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.04.2022 13:28
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014922
BIST
13:342.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 15,57
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.253
En Düşük
2.230
13:3414,6951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0235
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6967
En Düşük
14,6377
13:3416,2632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0132
|Açılış
|: 16,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
13:34913,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,65
|Açılış
|: 913,08
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,80
BIST En Aktif Hisseler13:32
|ULUSE
|124,60
|4.045.637
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|127.792.219
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,35
|131.336.083
|% 7,42
|
|TUPRS
|229,30
|1.496.707.252
|% 6,95
|
|YKSLN
|7,72
|98.956.113
|% 6,93
|
|ISKUR
|874.796,80
|2.624.390
|% -10,00
|
|PENTA
|349,00
|60.980.432
|% -6,88
|
|AYCES
|69,00
|2.433.213
|% -4,23
|
|ITTFH
|1,39
|33.494.076
|% -4,14
|
|PKENT
|214,00
|16.756.935
|% -4,12
|
|GARAN
|12,37
|3.057.830.955
|% 1,39
|
|THYAO
|32,88
|2.166.119.958
|% 1,92
|
|TUPRS
|229,30
|1.496.707.252
|% 6,95
|
|PETKM
|9,38
|1.375.366.698
|% 3,88
|
|EREGL
|33,10
|1.310.069.225
|% 2,03
|
|GARAN
|12,37
|3.057.830.955
|% 1,39
|
|KARSN
|5,88
|892.600.826
|% 6,91
|
|PETKM
|9,38
|1.375.366.698
|% 3,88
|
|ODAS
|1,72
|195.585.653
|% 1,78
|
|YKBNK
|4,11
|426.250.686
|% 0,74
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6901
|14,6926
|% 0,14
|
|Euro
|16,2582
|16,2669
|% 0,10
|
|Sterlin
|19,2429
|19,3394
|% 0,11
|
|Frank
|15,8337
|15,9291
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9051
|3,9247
|% 0,18
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|-6,75
|
|Altın Gr.
|913
|913
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|6.014
|6.164
|-22,14
|
|Yarım
|2.907
|2.982
|-10,71
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-5,35
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,07
|