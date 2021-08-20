***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
20.08.2021 10:27
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Dipnot 2
Değişikliğin Nedeni
Düzeltme
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar
19.08.2021 tarihinde kamuya açıklanmış olan " 01.01.2021 - 30.06.2021 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporuna" ilişkin 2 nolu dipnotta yer alan Şirketimizin 30.06.2021 tarihinde bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.' de pay sahipliği oranı %66,67 olması gerekirken, sehven % 100 yazıldığı anlaşılmıştır. Bu düzeltme, Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 30.06.2021 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959606
BIST
10:421.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,12
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.440
10:428,5497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5608
En Düşük
8,2705
10:429,9920
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0190
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0146
En Düşük
9,9367
10:42491,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 5,50
|Açılış
|: 491,45
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler10:40
|GESAN
|20,56
|197.088
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|ATATP
|35,38
|10.964.102
|% 9,94
|
|AGYO
|4,51
|115.273.532
|% 9,73
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|MARKA
|4,74
|1.415.584
|% -5,20
|
|FONET
|14,95
|6.339.331
|% -4,66
|
|PKENT
|2.000,00
|130.679
|% -4,53
|
|RYGYO
|4,69
|4.070.107
|% -4,09
|
|TUCLK
|13,85
|8.472.794
|% -3,82
|
|GARAN
|9,32
|257.931.642
|% 0,32
|
|EREGL
|18,58
|149.690.375
|% 0,16
|
|AGYO
|4,51
|115.273.532
|% 9,73
|
|KRDMD
|7,66
|91.000.729
|% -0,26
|
|THYAO
|12,23
|90.725.505
|% 0,33
|
|ODAS
|1,41
|55.931.105
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,86
|65.155.896
|% 1,09
|
|YKBNK
|2,55
|71.853.262
|% 0,39
|
|GARAN
|9,32
|257.931.642
|% 0,32
|
|AGYO
|4,51
|115.273.532
|% 9,73
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5456
|8,5497
|% 0,50
|
|Euro
|9,9876
|9,9949
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,6106
|11,6688
|% 0,60
|
|Frank
|9,2948
|9,3508
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2723
|2,2837
|% 0,68
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|6,75
|
|Altın Gr.
|492
|492
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,30
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,05
|
|B. Petrol
|66,41
|66,41
|-0,04
|