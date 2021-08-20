***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.08.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2021 - 30.06.2021Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDipnot 2Değişikliğin NedeniDüzeltmeDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYoktur.Açıklamalar19.08.2021 tarihinde kamuya açıklanmış olan " 01.01.2021 - 30.06.2021 Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporuna" ilişkin 2 nolu dipnotta yer alan Şirketimizin 30.06.2021 tarihinde bağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.' de pay sahipliği oranı %66,67 olması gerekirken, sehven % 100 yazıldığı anlaşılmıştır. Bu düzeltme, Şirketimiz bilanço ve net dönem karını değiştirmemektedir. Düzeltilmiş dipnotun yer aldığı 30.06.2021 Finansal Tablo ve Dipnotları yeniden ilan edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959606BIST