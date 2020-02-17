***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Mali Tablonun Verildiği OtoriteMeram Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2019 yılı 4.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2020Açıklamalar2019 yılı 4.Geçici Vergi döneminde Vergi Dairesine verilen Gelir Tablomuz,Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Gelir Tablomuz sadece İttifak Holding A.Ş.'nin faaliyet sonuçlarını ifade etmektedir.Konsolide sonuçları içermemektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819648BIST