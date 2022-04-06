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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2022 18:26
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı tutarının ve süresinin belirlenmesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.04.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı izni geçerlilik süresinin 2021 yılı sonunda bitmesi ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmek istenmesi nedeniyle,
1)Yeni kayıtlı sermaye tavanı tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 600.000.000 TL (AltıyüzmilyonTürkLirası)'dan 2.000.000.000 TL (İkimilyarTürkLirası)'na yükseltilmesine,
2)Bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İTTİFAK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 7. MADDE TADİLİ KST.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016648


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