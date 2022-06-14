***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.06.2022 18:13
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 600.000.000 TL (AltıyüzmilyonTürkLirası)'dan 1.200.000.000 TL (BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak SPK 'na yapılmış olan başvurunun onaylandığı SPK 'nun 10.06.2022 tarihli 22597 no'lu yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. İlgili esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas Sözleşme Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037271
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0245
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
17:5918,0425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0508
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
17:591.007,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.007,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2748
|17,2855
|% 0,14
|
|Euro
|18,0174
|18,0422
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,6796
|20,7834
|% -0,90
|
|Frank
|17,1927
|17,2962
|% -0,25
|
|Riyal
|4,5916
|4,6147
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-5,17
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.008
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.688
|6.800
|-18,00
|
|Yarım
|3.283
|3.326
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.645
|1.663
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,98
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|125
|125
|2,68
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem