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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.06.2022 18:13
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 06.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 10.06.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 600.000.000 TL (AltıyüzmilyonTürkLirası)'dan 1.200.000.000 TL (BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak SPK 'na yapılmış olan başvurunun onaylandığı SPK 'nun 10.06.2022 tarihli 22597 no'lu yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. İlgili esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas Sözleşme Tadili.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037271


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