***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı-SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.06.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 06.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 10.06.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavan tutarının 2022-2026 yılları arasında geçerli olacak şekilde 600.000.000 TL (AltıyüzmilyonTürkLirası)'dan 1.200.000.000 TL (BirmilyarikiyüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesine ilişkin olarak SPK 'na yapılmış olan başvurunun onaylandığı SPK 'nun 10.06.2022 tarihli 22597 no'lu yazısı ile Şirketimize bildirilmiştir. İlgili esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kayıtlı Sermaye Tavanı Esas Sözleşme Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037271BIST