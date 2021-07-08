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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

08.07.2021 18:44



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Konya İli Selçuklu İlçesi Sille Mah.42324 ada 2 parselde kayıtlı 5.106,26 m2 arsa
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/07/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Satış Bedeli
8.525.000 TL (KDV Dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,85
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%1,88
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,25
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%1,92
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,14
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%3,88
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
2021 Temmuz ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış işlemi, karlı bir arazi devri suretiyle likidite yaratmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
3.162.496
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Belirlenmemiştir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Kemal Coşkun
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
08/07/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
28.08.2020 - OZ-202000509
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Emek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
6.628.060 (KDV Dahil)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

%100 Bağlı Ortaklığımız Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. mülkiyetindeki Konya İli Selçuklu İlçesi,Sille Mah.,42324 ada, 2 parselde tapuya kayıtlı 5.106,26 mt2 yüzölçümüne sahip arsanın, alıcı Kemal Coşkun' a KDV dahil 8.525.000 TL (Sekiz milyon beş yüz yirmi beş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 08.07.2021 (Bugün) tarihinde "Taşınmaz Alım-Satımına İlişkin Protokol" düzenlenmiştir. Protokol gereği, satış bedelinin 100.000 TL'lik (Yüz bin Türk Lirası) kısmı "Kaparo" olarak tahsil edilmiştir. Bakiye 8.425.000 TL (Sekiz milyon dört yüz yirmi beş bin Türk Lirası) taşınmaz üzerindeki takyidatların kaldırılmasına müteakip tapu devrinden önce Şirketimiz banka hesaplarına havale edilmesi suretiyle ödenecektir. Tapu devri, satış bedelinin tamamının ödenmesine müteakip gerçekleştirilecektir. 
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949116


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Altın Gr. 502 502 -1,67  
Cumhuriyet 3.341 3.391 -3,00  
Tam 3.326 3.410 3,15  
Yarım 1.608 1.649 1,53  
Çeyrek 806 825 0,76  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 -0,24  
Gümüş Gr. 7,23 7,24 -0,07  
B. Petrol 73,77 73,77 0,34  
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