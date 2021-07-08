***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüKonya İli Selçuklu İlçesi Sille Mah.42324 ada 2 parselde kayıtlı 5.106,26 m2 arsaSatışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi08/07/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Satış Bedeli8.525.000 TL (KDV Dahil)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,85Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%1,88Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,25Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%1,92Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)%0,14İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%3,88Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih2021 Temmuz ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiSatış işlemi, karlı bir arazi devri suretiyle likidite yaratmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Faaliyetlerimize etkisi olumludur.Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı3.162.496Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiBelirlenmemiştir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafKemal CoşkunKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi08/07/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası28.08.2020 - OZ-202000509Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıEmek Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar6.628.060 (KDV Dahil)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar%100 Bağlı Ortaklığımız Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. mülkiyetindeki Konya İli Selçuklu İlçesi,Sille Mah.,42324 ada, 2 parselde tapuya kayıtlı 5.106,26 mt2 yüzölçümüne sahip arsanın, alıcı Kemal Coşkun' a KDV dahil 8.525.000 TL (Sekiz milyon beş yüz yirmi beş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak taraflar arasında 08.07.2021 (Bugün) tarihinde "Taşınmaz Alım-Satımına İlişkin Protokol" düzenlenmiştir. Protokol gereği, satış bedelinin 100.000 TL'lik (Yüz bin Türk Lirası) kısmı "Kaparo" olarak tahsil edilmiştir. Bakiye 8.425.000 TL (Sekiz milyon dört yüz yirmi beş bin Türk Lirası) taşınmaz üzerindeki takyidatların kaldırılmasına müteakip tapu devrinden önce Şirketimiz banka hesaplarına havale edilmesi suretiyle ödenecektir. Tapu devri, satış bedelinin tamamının ödenmesine müteakip gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949116BIST