***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş.'nin halka arz çalışmaları kapsamında, Esas sözleşmesinin SPK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değiştirilmesine dönük esas sözleşme madde tadilleri, 11.12.2020 tarihli Selva Gıda San.A.Ş. Genel Kurulunda onaylanarak 14.12.2020 tarihinde Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893086BIST