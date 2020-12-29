***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.12.2020 18:13
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı ortaklığımız Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.'nin , gayri faal durumdaki %100 bağlı ortaklığı Orta Anadolu Yapı Denetim A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmesine dönük her iki şirketin yönetim kurullarınca alınmış karara istinaden , birleşme işlemi tamamlanmış ve 29.12.2020 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştir
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895471
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 20,40
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.460
En Düşük
1.436
18:057,3985
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0397
|Açılış
|: 7,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3382
18:059,0586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0360
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
8,9988
18:05447,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,66
|Açılış
|: 447,19
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
443,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|374,00
|263.893.895
|% 10,00
|
|ARZUM
|24,86
|22.813.525
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|4.262.075
|% 10,00
|
|INTEM
|33,88
|8.727.098
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|7.326.230
|% 10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|SNPAM
|23,20
|1.947.179
|% -9,73
|
|MMCAS
|4,70
|686.637
|% -8,91
|
|BALAT
|7,90
|296.759
|% -8,14
|
|DMSAS
|6,64
|124.742.502
|% -7,65
|
|GUBRF
|76,45
|2.852.647.907
|% 8,59
|
|THYAO
|12,91
|1.515.058.494
|% 2,30
|
|GARAN
|10,02
|1.422.353.491
|% 1,42
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|KARTN
|104,70
|1.040.951.013
|% 1,26
|
|SKBNK
|1,53
|391.812.031
|% -2,55
|
|KARSN
|3,25
|792.315.428
|% 3,50
|
|TSKB
|1,80
|384.345.030
|% -1,64
|
|KRDMD
|5,65
|1.190.681.593
|% 0,71
|
|GSDHO
|2,46
|503.277.506
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3927
|7,3985
|% -0,53
|
|Euro
|9,0508
|9,0586
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,9500
|9,9999
|% -0,16
|
|Frank
|8,3253
|8,3755
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9628
|1,9726
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|11,32
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.990
|-42,00
|
|Tam
|2.931
|3.005
|-44,26
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-21,41
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,71
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,37
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,47
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BURVA
Yüzde 5.05 oranında artışla 53.05 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 744 adet işlem
-
17:58AVHOL
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 157, 350 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TSKB, OYAKC
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 12, 71 artarak (% 0.98 ) 1, 304
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNKRN, BOSSA, CMBTN, ARZUM, YAPRK, KRONT, INTEM, TGSAS, VKING, CLEBI