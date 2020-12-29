***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Bağlı ortaklığımız Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.'nin , gayri faal durumdaki %100 bağlı ortaklığı Orta Anadolu Yapı Denetim A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde devralarak kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmesine dönük her iki şirketin yönetim kurullarınca alınmış karara istinaden , birleşme işlemi tamamlanmış ve 29.12.2020 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştirKamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895471BIST