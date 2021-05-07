***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 19:43
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin % 100 Bağlı ortaklığı Seha İnşaat A.Ş.'nin 07.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Seha İnşaat A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan KONYA ili MERAM ilçesi KOZAĞAÇ mahallesi 27396 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı 244.060,17 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2.etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile bir Adi Ortaklık kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935442
BIST
18:051.441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,60
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
18:058,2462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0234
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
18:0510,0348
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0504
En Düşük
9,9609
18:05485,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,74
|Açılış
|: 485,31
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,43
|7.562.169
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.864.170
|% 10,00
|
|INVEO
|120,00
|220.807.036
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,87
|5.422.685
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.850.864
|% 9,96
|
|VAKFN
|15,54
|6.050.950
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|117.196.824
|% -8,65
|
|AKSA
|15,90
|104.347.968
|% -7,40
|
|MERIT
|288,20
|2.951.259
|% -6,46
|
|YGYO
|1,24
|43.375.951
|% -6,06
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,20
|1.812.737.090
|% 5,47
|
|KRDMD
|8,48
|1.314.961.743
|% 2,42
|
|TUPRS
|96,60
|938.145.785
|% 5,34
|
|PETKM
|6,53
|5.610.140.679
|% -5,36
|
|YKBNK
|2,13
|871.563.500
|% 2,40
|
|TSKB
|1,29
|505.632.060
|% 4,03
|
|GARAN
|7,72
|2.339.855.716
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,18
|244.874.470
|% 2,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2427
|8,2462
|% -0,28
|
|Euro
|9,9931
|10,0348
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,4972
|11,5549
|% 0,39
|
|Frank
|9,1087
|9,1635
|% 0,37
|
|Riyal
|2,1913
|2,2022
|% -0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,74
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,27
|0,01
|