***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin % 100 Bağlı ortaklığı Seha İnşaat A.Ş.'nin 07.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısındaSeha İnşaat A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan KONYA ili MERAM ilçesi KOZAĞAÇ mahallesi 27396 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı 244.060,17 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2.etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile bir Adi Ortaklık kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935442BIST