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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2021 19:43



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimizin % 100 Bağlı ortaklığı Seha İnşaat A.Ş.'nin 07.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
Seha İnşaat A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan KONYA ili MERAM ilçesi KOZAĞAÇ mahallesi 27396 ada, 1 parselde tapuya kayıtlı 244.060,17 m² yüzölçümlü arsa üzerindeki Zermeram projesinin 1. ve 2.etaplarında satışı gerçekleştirilmeyen bölümlerinin yapımı ve satışı amacı ile Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile bir Adi Ortaklık kurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935442


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