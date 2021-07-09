***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 Bağlı Ortaklığımız Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. mülkiyetindeki Konya İli Selçuklu İlçesi,Sille Mah.,42324 ada, 2 parselde tapuya kayıtlı 5.106,26 mt2 yüzölçümüne sahip arsanın, alıcı Kemal Coşkun' a KDV dahil 8.525.000 TL (Sekiz milyon beş yüz yirmi beş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak satış bedelinin tamamı 09.07.2021 (Bugün) tarihi itibari ile tahsil edilmiş ve ilgili taşımmazın tapu devri işlemi gerçekleştirilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950060BIST