***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2021 18:14
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
%100 Bağlı Ortaklığımız Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. mülkiyetindeki Konya İli Selçuklu İlçesi,Sille Mah.,42324 ada, 2 parselde tapuya kayıtlı 5.106,26 mt2 yüzölçümüne sahip arsanın, alıcı Kemal Coşkun' a KDV dahil 8.525.000 TL (Sekiz milyon beş yüz yirmi beş bin Türk Lirası) bedelle satışına ilişkin olarak satış bedelinin tamamı 09.07.2021 (Bugün) tarihi itibari ile tahsil edilmiş ve ilgili taşımmazın tapu devri işlemi gerçekleştirilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950060
BIST
18:001.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,14
|Açılış
|: 1.374
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|Önceki Kapanış
|: 1.373
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1.382
En Düşük
1.372
18:008,6596
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
|: 504,04
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505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler18:00
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|ERBOS
|133,80
|167.204.292
|% 9,94
|
|NTGAZ
|8,43
|120.172.090
|% 9,91
|
|KUTPO
|51,45
|119.816.707
|% 7,91
|
|BASCM
|13,20
|196.579
|% 6,88
|
|FADE
|17,47
|49.404.870
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.766.967
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|232.783.436
|% -9,84
|
|DENGE
|1,18
|3.895.695
|% -9,23
|
|KTSKR
|17,20
|77.499.460
|% -8,99
|
|GARAN
|8,54
|746.439.212
|% -0,23
|
|KRDMD
|7,24
|706.733.583
|% 2,26
|
|THYAO
|13,58
|697.857.531
|% -0,59
|
|PETKM
|5,46
|683.999.330
|% 2,25
|
|EREGL
|18,02
|549.939.339
|% 2,62
|
|PEKGY
|1,10
|232.783.436
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,29
|361.860.246
|% 1,78
|
|EKGYO
|1,86
|237.198.264
|% 0,00
|
|PETKM
|5,46
|683.999.330
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,24
|706.733.583
|% 2,26
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6575
|8,6596
|% -0,38
|
|Euro
|10,2728
|10,2820
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9756
|12,0357
|% 0,15
|
|Frank
|9,4259
|9,4827
|% -0,44
|
|Riyal
|2,3018
|2,3134
|% -0,43
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|5,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|3.329
|3.379
|-12,00
|
|Tam
|3.320
|3.404
|-5,89
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|-2,85
|
|Çeyrek
|805
|823
|-1,42
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,27
|0,01
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|1,40
|