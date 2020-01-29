***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
29.01.2020 18:44
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
29.01.2020 tarihinde
şirketimiz tarafından 3,40 - 3,44 fiyat aralığından 2.000.000 adet
pay satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Bu işlemlerle birlikte
şirketimizin pay oranı %2 olmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
29/01/2020 805.000 805.000 3.806.508 3.001.508 % 4,23 % 1,76 % 3,34 % 1,39
29/01/2020 368.677 368.677 3.001.508 2.632.831 % 3,34 % 1,76 % 2,93 % 1,22
29/01/2020 470.000 470.000 2.632.831 2.162.831 % 2,93 % 1,22 % 2,4 % 1
29/01/2020 181.323 181.323 2.162.831 1.981.508 % 2,4 % 1 % 2,2 % 0,92
29/01/2020 175.000 175.000 1.981.508 1.806.508 % 2,2 % 0,92 % 2 % 0,84
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815234
BIST