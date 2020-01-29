***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar29.01.2020 tarihindeşirketimiz tarafından 3,40 - 3,44 fiyat aralığından 2.000.000 adetpay satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikteşirketimizin pay oranı %2 olmuştur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)29/01/2020 805.000 805.000 3.806.508 3.001.508 % 4,23 % 1,76 % 3,34 % 1,3929/01/2020 368.677 368.677 3.001.508 2.632.831 % 3,34 % 1,76 % 2,93 % 1,2229/01/2020 470.000 470.000 2.632.831 2.162.831 % 2,93 % 1,22 % 2,4 % 129/01/2020 181.323 181.323 2.162.831 1.981.508 % 2,4 % 1 % 2,2 % 0,9229/01/2020 175.000 175.000 1.981.508 1.806.508 % 2,2 % 0,92 % 2 % 0,84http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815234BIST