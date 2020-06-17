***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalar17.06.2020 tarihinde Grup şirketlerimizdenSeha İnşaat A.Ş. 'nin yönetim kurulu kararıyla, şirketimiz (İttifak Holding A.Ş.) payları ile ilgili olarak 3,03-3,04 fiyattan 188.613 adetve şirketimiz tarafından 3,03 - 3,04 fiyat aralığından 300.000 adetpay satış işlemi gerçekleştirilmiştir.Bu işlemlerle birlikte grup şirketimiz Sehaİnşaat A.Ş.'ninİttifak Holding A.Ş. sermayesinde payı kalmamış veşirketimizin sermayede pay oranı %0,06 olmuştur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)17/06/2020 185.513 185.513 188.613 3.100 % 0,21 % 0,09 % 0,003 % 0,00117/06/2020 3.100 3.100 3.100 0 % 0,003 % 0,001 % 0 % 017/06/2020 204.021 204.021 350.022 146.001 % 0,03 % 0,16 % 0,16 % 0,0617/06/2020 95.979 95.979 146.001 50.022 % 0,16 % 0,06 % 0,06 % 0,02http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851676BIST