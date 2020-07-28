***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı SPK Onayı ve Ticaret Sicil TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 28.05.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 90.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 100.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 81.000.000 10.000.000 12,34567 B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 90.000.000 10.000.000,000 11,11111Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 27.07.2020SPK Başvuru Tarihi 01.06.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.07.2020Sermaye Tescil Tarihi 28.07.2020Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen 10.000.000-TL nominal değerli payların, 3,26-TL birim fiyat üzerinden, toplam satış hasılatı 32.600.000-TL olacak şekilde,16.07.2020 tarihinde Borsa pay Piyasasında toptan satış yöntemi ile Noya Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye satışı işlemi gerçekleşmiş olup satış bedeli tahsil edilerek tahsisli sermaye artırım süreci tamamlanmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.07.2020 tarihli 17 sayılı kararı ile, sermaye artırım işlemleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK nın ilgili tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak tamamlandığından, Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına ve Kurulun uygun görüşünün alınmasına müteakip sermaye artırım işleminin Konya Ticaret Odası nezdinde tescil edilmesine ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862809BIST