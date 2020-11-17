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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.11.2020 12:11
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 100.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 384.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 9.000.000 27.000.000,000 300,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026 Nâma A Grubu, ITTF1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRITFK00010 18.845.354,91 16.000.000
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 91.000.000 273.000.000,000 300,00000 1,00 B Grubu B Grubu, ITTFH, TREITFK00018 Hamiline B Grubu, ITTFH(RÜÇHAN), TRRITFK00036 29.637.148,212

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 100.000.000 300.000.000,000 300,00000 48.482.503,122 16.000.000,000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 27.10.2020
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 10.11.2020
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 11.09.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 22.10.2020
Ödeme Tarihi 02.11.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 30.10.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Satılamayan Payların İptal Tarihi 17.11.2020

Ek Açıklamalar
19.08.2020 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde A Grubu imtiyazlı 9.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 91.000.000 TL toplam 100.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 600.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, A Grubu imtiyazlı 27.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 273.000.000 TL toplam 300.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , %300 oranında artırılarak 400.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 27.10.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 10.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B grubu payların toplam nominal değeri 29.637.148,212-TL olup bu payların 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada satışa sunulması neticesinde, ilgili payların satışı 12.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan A grubu payların toplam nominal değeri 18.845.354,910 -TL olup bu payların 12-13 Kasım 2020 tarihlerinde 2 iş günü süre ile şirket merkezinde talep toplama yöntemiyle satışa sunulması neticesinde, ilgili payların 2.845.354,91 adet nominal kısmının satışı gerçekleşmiş olup, satılmayan 16.000.000 nominal adet A Grubu imtiyazlı pay kalmış olması sebebiyle satılamayan bu payların iptaline, sermayenin bu tutar kadar eksik, 384.000.000 TL olarak tescili için Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına , SPK ‘dan uygun görüş alınmasına müteakip yeni sermayenin tesciline dönük gerekli her türlü iş ve işlemin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
Yatırımcılarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888861


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