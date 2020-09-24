***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.09.2020 16:01
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 9000000 TRY 10 İmtiyazlı(Oy Hakkı 1 Hisse 15 Oy) İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 91000000 TRY 90 İmtiyazsız İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TAYFUN BORA KUMRU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 15.05.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulıu Başkan Vekili Hayır Bağımsız Üye Değil
YAVUZ ARIYAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 12.09.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil
NECMİ ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.07.2020 İcrada Görevli Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
MUSTAFA ÖZDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektronik Mühendisi 27.07.2020 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil
FATMA ÖLMEZ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 27.07.2020 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Üye,Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan
SÜLEYMAN KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 02.12.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Riskin Erken Saptanması - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876499
BIST