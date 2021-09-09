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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.09.2021 16:44



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İşyeri kiralama,gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak 252000000 17640000 TRY 7 Bağlı Ortaklık
Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. İnşaat 145000000 145000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 52000000 TRY 66,67 Dolaylı Bağlı Ortaklık
İmaş Makine San.A.Ş. Değişim ve yazılım hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve İhracatı Yapmak 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Kule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve organizasyon 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. Tarım ve Hayvancılık 16300000 16300000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Seleks İç ve Dış Tic.A.Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak 3000000 3000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
İrent Oto Kiralama Tic.A.Ş. Oto kiralama ve oto satışı 10000000 10000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Aes Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. Sigorta aracılık hizmetleri 400000 400000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
1M İnşaat Mim.Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. Mühendislik ve danışmanlık 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk 2000000 2000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
İttifak İnşaat Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. İnşaat 2800000 2750001 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963003


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ORCAY 14,33 160.667.615 % 9,98  
DOBUR 22,94 1.829.101 % 9,97  
YEOTK 32,20 73.601.923 % 9,97  
BALAT 9,82 2.451.472 % 9,97  
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Sterlin 11,6418 11,7002 % 0,23  
Frank 9,1690 9,2243 % 0,35  
Riyal 2,2431 2,2544 % -0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.798 1.798 3,68  
Altın Gr. 487 487 0,13  
Cumhuriyet 3.223 3.272 3,00  
Tam 3.208 3.288 1,75  
Yarım 1.550 1.591 0,84  
Çeyrek 778 795 0,42  
Gümüş.Ons 24,16 24,19 0,13  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,04  
B. Petrol 71,91 71,91 0,46  
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