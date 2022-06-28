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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.06.2022 17:27
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. İşyeri kiralama,gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak 1008000000 70560000 TRY 7 Bağlı Ortaklık
Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş. İnşaat 600000000 600000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Selva Gıda San.A.Ş. Makarna un ve irmik üretimi 78000000 52000000 TRY 66,67 Dolaylı Bağlı Ortaklık
İmaş Makina San.A.Ş. Değirmen ve zirai makine üretimi 37000000 23000000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Belya Turizm İnş.Enerji Blş.San.Tic.A.Ş. Bilişim ve yazılım hizmetleri 1000000 1000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Selva İç ve Dış Tic. A. Ş. Gıda ve Tarım Ürünleri İthaatı ve İhracatı Yapmak 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Kule Yön.ve Org.ve Danışmanlık A.Ş. Yönetim ve organizasyon 500000 500000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Selet Entegre Et ve Süt Ür.San.Tic.A.Ş. Tarım ve Hayvancılık 16300000 16300000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Seleks İç ve Dış Tic.A.Ş. Gıda ve tarım ürünlerinin ihracatını ve ithalatını yapmak 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
1M İnşaat Mim.Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. Mühendislik ve danışmanlık 50000 50000 TRY 100 Dolaylı Bağlı Ortaklık
İttifak İnşaat Müh.Müt.ve Tic.A.Ş. İnşaat 2800000 2750001 TRY 98,21 Dolaylı Bağlı Ortaklık
Adese Gayrimenkul Seha İnşaat Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi Zermeram Projesi 1.Etap,2.Etap ve Arasta AVM İnşaası 10000 3583 TRY 35,83 Dolaylı Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039758


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Altın Gr. 974 974 5,17  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.500 6.599 7,00  
Yarım 3.186 3.228 4,00  
Çeyrek 1.596 1.613 1,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,01 -0,16  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 0,01  
B. Petrol 113 113 1,82  
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