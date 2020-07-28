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***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

28.07.2020 18:18
GÜNCEL HABERLER



***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Toplanan yönetim kurulumuz
1-    Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine:
Bağımsız yönetim kurulu üyesi "SÜLEYMAN KILIÇ"ın başkan olarak,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi "FATMA ÖLMEZ"ın üye olarak seçilmesine,
 
2-    Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine:
Bağımsız yönetim kurulu üyesi "SÜLEYMAN KILIÇ"ın başkan olarak, 
Yönetim kurulu Üyesi  "NECMİ ÖZDEMİR"ın üye olarak
 
3-    Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine:
Bağımsız yönetim kurulu üyesi "FATMA ÖLMEZ"in başkan olarak,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi "SÜLEYMAN KILIÇ"ın üye olarak seçilmesine,
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı" ile "Kurumsal Derecelendirme Lisansı"na sahip "Hasan ÖZÜLKÜ"nün üye olarak seçilmesine,
 
Aday gösterme komitesi ve Ücret komitesi görevlerini, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin yerine getirmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862795


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Altın Gr. 437 437 8,27  
Cumhuriyet 2.864 2.901 74,00  
Tam 2.950 2.983 76,20  
Yarım 1.432 1.456 37,20  
Çeyrek 718 729 18,60  
Gümüş.Ons 24,43 24,48 -0,14  
Gümüş Gr. 5,50 5,51 0,07  
B. Petrol 43,61 43,61 -0,29  
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