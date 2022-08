***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulumuzun 28.04.2022 tarih ve 2022/09 nolu kararı ile Şirket sermaye artışına izin verilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu 16.08.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-25055sayılı yazıları ile sermaye artışına onay vermiştir.

Sermaye Artışına Ait Bilgiler:

Artış Öncesi Sermaye Tutarı : 9.000.000,-TL
Arttırılan Sermaye Tutarı : 7.130.000,-TL
Her Bir Payın Nominal Değeri : 1,-TL
Arttırılan Sermayenin Pay Adedi: 7.130.000 Adet
Artış Sonrası Sermaye Tutarı : 16.130.000,-TL
Arttırılan Hisse Nevi (Cinsi) : Nama Yazılı

Rüçhan Hakkına İlişkin Sınırlamalar: Mevcut ortaklardan Investrade Company B.S.C., International Trading & Investment CO., ve Saba African Bank tamamen, Hamid Abdullah Hussein AL-AHMAR ise kısmen rüçhan haklarından feragat etmişlerdir.

Yeni Hissedarların Adı : Rashid Nasser R S AL-KAABI, Rashid Nasser R S AL-KAABI ve Bayram ŞENTÜRK

Ana sözleşmenin sermaye ile ilgili onay verilen sekizinci maddesi aşağıda yer almaktadır:

SERMAYE

Madde 8:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 24.900.000 TL (yirmidörtmilyondokuzyüzbin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 24.900.000 (yirmidörtmilyondokuzyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1 Türk Lirası değerinde 16.130.000 paya ayrılmış toplam 16.130.000 Türk Lirası değerindedir.

Bu sermaye artırımı esnasında mevcut ortaklardan (i) INVESTRADE COMPANY B.S.C., (ii) INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO., ve (iii) SABA AFRICAN BANK tamamen, (iv) HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR ise kısmen rüçhan haklarından feragat etmişlerdir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 9.000.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ve bu defa artırılan 7.130.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak 5 milyon TL'si nakden, 2.130.000 TL'si iç kaynaklardan ödenmiştir.

Bu sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi | Sermaye Toplamı (TL) | Pay Adedi
1. HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR | 6.434.000 | 6.434.000
2. INVESTRADE COMPANY B.S.C. | 1.996.000 | 1.996.000
3. INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO. | 100.000 | 100.000
4. SABA AFRICAN BANK. | 2.000.000 | 2.000.000
5. ABDULLATIF MOHAMED ABDULLA MOHD.NOOR JANAHI | 2.500.000 | 2.500.000
6. RASHID NASSER R S AL-KAABI | 2.500.000 | 2.500.000
7. BAYRAM ŞENTÜRK | 600.000 | 600.000

Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.