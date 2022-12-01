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***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2022 12:31
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR 6434000 TRY 39,89
INVESTRADE COMPANY B.S.C. 1996000 TRY 12,37
INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO. 100000 TRY 0,62
SABA AFRICAN BANK 2000000 TRY 12,40
ABDULLATIF MOHAMED ABDULLA MOHD. NOOR JANAHI 2500000 TRY 15,50
RASHID NASSER R S AL-KAABI TRY 15,50
HAKAN BEROOĞLU 600000 TRY 3,72
TOPLAM 16130000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083420


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BIST En Aktif Hisseler15:13
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGYO 1,76 25.805.728 % 10,00  
GENIL 44,88 49.901.668 % 10,00  
BRLSM 15,29 257.074.533 % 10,00  
INTEM 114,40 73.967.052 % 10,00  
YBTAS 66.671,10 1.920.222 % 10,00  
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15:13 Alış Satış %  
Dolar 18,6296 18,6410 % 0,05  
Euro 19,4691 19,4811 % 0,43  
Sterlin 22,6129 22,7263 % 0,99  
Frank 19,6490 19,7674 % 0,15  
Riyal 4,9428 4,9676 % 0,03  
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15:13 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 12,41  
Altın Gr. 1.068 1.068 7,63  
Cumhuriyet 7.098 7.206 93,00  
Tam 7.130 7.187 32,00  
Yarım 3.458 3.514 16,00  
Çeyrek 1.734 1.756 8,00  
Gümüş.Ons 22,13 22,17 -0,05  
Gümüş Gr. 13,25 13,28 -0,02  
B. Petrol 87,80 87,80 0,83  
Seans Raporu 15:13
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