***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR 6434000 TRY 39,89INVESTRADE COMPANY B.S.C. 1996000 TRY 12,37INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO. 100000 TRY 0,62SABA AFRICAN BANK 2000000 TRY 12,40ABDULLATIF MOHAMED ABDULLA MOHD. NOOR JANAHI 2500000 TRY 15,50RASHID NASSER R S AL-KAABI TRY 15,50HAKAN BEROOĞLU 600000 TRY 3,72TOPLAM 16130000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083420BIST