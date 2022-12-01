***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.12.2022 12:31
***IVT*** INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR 6434000 TRY 39,89
INVESTRADE COMPANY B.S.C. 1996000 TRY 12,37
INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO. 100000 TRY 0,62
SABA AFRICAN BANK 2000000 TRY 12,40
ABDULLATIF MOHAMED ABDULLA MOHD. NOOR JANAHI 2500000 TRY 15,50
RASHID NASSER R S AL-KAABI TRY 15,50
HAKAN BEROOĞLU 600000 TRY 3,72
TOPLAM 16130000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083420
BIST
15:155.073
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 95,72
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
15:1518,6401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
15:1519,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0895
|Açılış
|: 19,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
15:151.067,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,69
|Açılış
|: 1.067,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler15:13
|YGYO
|1,76
|25.805.728
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|49.901.668
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|257.074.533
|% 10,00
|
|INTEM
|114,40
|73.967.052
|% 10,00
|
|YBTAS
|66.671,10
|1.920.222
|% 10,00
|
|KENT
|201,20
|2.029.988
|% -7,28
|
|COSMO
|94,00
|3.296.515
|% -6,93
|
|VKING
|12,21
|207.636
|% -6,08
|
|EUYO
|4,63
|7.670.420
|% -5,70
|
|KERVN
|1,20
|155.893
|% -5,51
|
|THYAO
|125,10
|6.286.653.984
|% 4,25
|
|KRDMD
|15,45
|4.785.920.161
|% 4,89
|
|SISE
|39,98
|3.771.918.731
|% 2,25
|
|EREGL
|43,22
|3.616.328.060
|% 1,31
|
|PETKM
|18,30
|3.246.233.797
|% 2,29
|
|EKGYO
|7,31
|2.357.986.301
|% 6,10
|
|KRDMD
|15,45
|4.785.920.161
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,76
|840.130.178
|% 1,85
|
|ISCTR
|10,76
|2.603.422.532
|% 3,86
|
|YKBNK
|11,93
|2.683.141.777
|% -1,00
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6296
|18,6410
|% 0,05
|
|Euro
|19,4691
|19,4811
|% 0,43
|
|Sterlin
|22,6129
|22,7263
|% 0,99
|
|Frank
|19,6490
|19,7674
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,03
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|12,41
|
|Altın Gr.
|1.068
|1.068
|7,63
|
|Cumhuriyet
|7.098
|7.206
|93,00
|
|Tam
|7.130
|7.187
|32,00
|
|Yarım
|3.458
|3.514
|16,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.756
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,13
|22,17
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,25
|13,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|87,80
|87,80
|0,83
|
Seans Raporu
15:13
daha fazla
-
15:28XU100
Endeks 5, 074 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 95 üstünde . İşlem hacmi 79, 982.00 milyon TL de
-
15:28IHAAS
Yüzde 8.02 oranında artışla 94.95 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 239 adet işlem
-
15:26KRTEK
Yüzde 7.61 oranında artışla 30.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 354, 883 adet işlem
-
15:25NIBAS
Yüzde 9.22 oranında artışla 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 438, 275 adet işlem
-
15:24KRSTL
Yüzde 5.07 oranında artışla 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 475, 950 adet işlem