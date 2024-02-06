***IYF* *BORSK* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.02.2024 23:43
***IYF******BORSK******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bor Şeker A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247356
BIST
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18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0398
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,5921
En Düşük
30,4063
18:0532,9594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0646
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9678
En Düşük
32,7190
18:052.000,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,90
|Açılış
|: 2.000,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.002,32
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5594
|30,5921
|% 0,13
|
|Euro
|32,8963
|32,9594
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,4021
|38,5947
|% 0,04
|
|Frank
|35,0052
|35,2161
|% 0,03
|
|Riyal
|8,1244
|8,1652
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|905,14
|907,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,83
|953,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,77
|78,77
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,50
|2.034,73
|% 0,66
|