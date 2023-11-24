***IYF* *CATES* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
24.11.2023 16:30
***IYF******CATES******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Çates Elektrik Üretim A.Ş.'ye ilişkin olarak Ünsal Avukatlık Ortaklığı Tarafından Hazırlanan Hukukçu Raporu'nun 2. Bölümü ve Ünsal Avukatlık Ortaklığı'nın Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.cates.com.tr/izahname-ve-ekleri.html sitesinden de erişilebilir.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219888
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|FONET
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|ATATP
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|416.634.928
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|RTALB
|13,90
|84.417.117
|% 9,97
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|NATEN
|372,25
|1.408.822.526
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|DAPGM
|56,00
|280.019.910
|% -9,97
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|ESEN
|101,00
|494.297.529
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|LIDFA
|10,00
|334.294.331
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|KIMMR
|7,37
|236.955.893
|% -6,71
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|THYAO
|259,75
|8.768.557.583
|% -0,38
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|ASELS
|47,80
|3.721.694.273
|% 2,75
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|ISCTR
|21,26
|3.600.512.886
|% 0,57
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|TUPRS
|150,50
|3.564.657.018
|% 0,40
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|AKBNK
|31,86
|3.196.547.046
|% 1,27
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|YKBNK
|17,82
|3.158.345.153
|% 1,31
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|EKGYO
|7,32
|1.250.769.573
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|ISCTR
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|200.873.592
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|ZOREN
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|620.342.665
|% 0,20
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|18:05
|Alış
|Satış
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|Dolar
|28,8774
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|% 0,19
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|Euro
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|% 0,36
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|Sterlin
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|36,4655
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|Frank
|32,5975
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|Satış
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