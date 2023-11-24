***IYF* *CATES* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******CATES******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [CATES]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarÇates Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait 30.09.2023 Tarihinde Sona Eren Döneme İlişkin Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.cates.com.tr/izahname-ve-ekleri.html sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219894BIST