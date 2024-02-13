***IYF* *CATES* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler









***IYF******CATES******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )İlgili Şirketler [CATES]İlgili Fonlar []TürkçeLikidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemlerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiLikidite Sağlayıcı Aracı Kurum KoduIYFDönem30.01.2024 – 12.02.2024AçıklamalarÇates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES.E) paylarında 30.01.2024 – 12.02.2024 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca işlem yapılmamıştır.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249162BIST