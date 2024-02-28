Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***IYF* *CATES* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

28.02.2024 12:39
***IYF* *CATES* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler


***IYF******CATES******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler )

İlgili Şirketler [CATES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Likidite Sağlayıcılık Kapsamındaki İşlemler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu
IYF
Dönem
13.02.2024 - 26.02.2024
Açıklamalar

     Çates Elektrik Üretim A.Ş. (CATES.E) paylarında 13.02.2024 - 26.02.2024 döneminde likidite sağlayıcılığı kapsamında Kurumumuzca yapılan işlemleri gösteren tablo Ek'te yer almaktadır.
 
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252604


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:239.209
Değişim :  0,33% |  29,92
Açılış :  9.185  
Önceki Kapanış :  9.179  
En Düşük
9.111 En Yüksek
9.223
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 36,30 86.387.075 % 10,00  
KTLEV 132,00 408.676.405 % 10,00  
YAYLA 17,27 65.374.606 % 10,00  
INVEO 49,94 302.794.982 % 10,00  
BRKVY 181,50 24.246.265 % 10,00  
daha fazla
13:21 Alış Satış %  
Dolar 31,1818 31,1866 % 0,14  
Euro 33,7550 33,7655 % -0,13  
Sterlin 39,2903 39,4873 % -0,21  
Frank 35,2663 35,4788 % -0,01  
Riyal 8,2942 8,3358 % 0,19  
daha fazla
13:21 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,31 22,35 % 0,66  
Platin 884,44 885,43 % 0,66  
Paladyum 919,24 922,14 % 0,66  
Brent Pet. 81,83 81,83 % 0,66  
Altın Ons 2.026,05 2.026,28 % 0,66  
Seans Raporu 13:21
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru