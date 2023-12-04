***IYF* *CATES* *INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.12.2023 08:39
***IYF******CATES******INFO*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [CATES]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çates Elektrik Üretim A.Ş. paylarının halka arz sonuçları ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221731
BIST
'
10:518.003
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -23,53
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
7.992
En Yüksek
8.070
10:5128,9137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0177
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:5131,4297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0309
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3598
10:511.926,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,76
|Açılış
|: 1.926,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:51
|EKOS
|33,00
|94.922.652
|% 10,00
|
|ELITE
|74,40
|54.814.689
|% 6,29
|
|AZTEK
|157,20
|96.327.674
|% 5,79
|
|LIDER
|175,00
|49.374.349
|% 5,74
|
|EYGYO
|28,04
|30.808.256
|% 5,18
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|KTLEV
|52,25
|106.638.404
|% -8,09
|
|MEKAG
|78,05
|52.038.760
|% -4,70
|
|TERA
|38,02
|10.265.129
|% -4,52
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|BINHO
|293,00
|462.024.149
|% 2,00
|
|ASTOR
|108,20
|223.533.297
|% -1,64
|
|TABGD
|143,90
|176.381.049
|% -1,03
|
|REEDR
|25,86
|120.672.193
|% -0,92
|
|DAPGM
|36,04
|670.646.173
|% -8,99
|
|MHRGY
|5,24
|29.353.986
|% -0,38
|
|SEGYO
|6,29
|34.612.436
|% 1,62
|
|REEDR
|25,86
|120.672.193
|% -0,92
|
|KCAER
|29,24
|86.100.847
|% -2,34
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9032
|28,9137
|% 0,06
|
|Euro
|31,4181
|31,4297
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5387
|36,7220
|% -0,20
|
|Frank
|32,9459
|33,1444
|% -0,48
|
|Riyal
|7,6900
|7,7286
|% 0,13
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,16
|25,20
|% 0,66
|
|Platin
|925,67
|927,94
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,00
|987,44
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,13
|78,13
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.064,66
|2.065,02
|% 0,66
|