***IYF* *INFO* *ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******INFO******ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALVES]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İzahnamesinin 2. bölümü ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.alveskablo.com.tr/halka-arz-bilgileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250384BIST