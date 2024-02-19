***IYF* *INFO* *ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******INFO******ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALVES]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Şirket Esas Sözleşmesi, Şirket Genel Kurul İç Yönergesi, Şirket'in 31.12.2020, 31.12.2021, 31.12.2022 ve 30.09.2023 Tarihlerinde Sona Eren Dönemlere İlişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetim Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.alveskablo.com.tr/halka-arz-bilgileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250388BIST