***IYF* *INFO* *ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IYF******INFO******ALVES*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [ALVES]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Halka Arzdan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine I·lis¸kin YKK ve Raporu ile birlikte Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, Fatih Mah. 2200770 Ada 1 Parsel'de yer alan Fabrika ve İdari Bina ve Ankara İli, Kahramankazan İlçesi, 2200773 Ada 1 Parsel'de yer alan Fabrika ve İdari Bina'ya ilişkin hazırlanan Gayrimenkul Değerleme Raporu ekte yer almakta olup aynı zamanda Şirket'in https://www.alveskablo.com.tr/halka-arz-bilgileri sitesinden de erişilebilir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250391BIST