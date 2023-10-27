***IYF* *INFO* *GRTRK*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
27.10.2023 09:53
***IYF******INFO******GRTRK*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Graınturk Tarım A.Ş.'nin Fiyat Tespit Raporu'na ilişkin 1. Analist Raporu ekte yer almaktadır. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210695
BIST
'
18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1934
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0327
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0529,7973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0286
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2162
En Düşük
29,6551
18:051.817,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 20,39
|Açılış
|: 1.817,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1317
|28,1888
|% 0,10
|
|Euro
|29,7106
|29,8901
|% 0,41
|
|Sterlin
|34,0589
|34,2297
|% 0,03
|
|Frank
|31,1409
|31,3285
|% -0,18
|
|Riyal
|7,4931
|7,5307
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|21,22
|
|Altın Gr.
|1.820
|1.820
|22,86
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.057
|12.180
|132,00
|
|Yarım
|6.047
|6.115
|66,00
|
|Çeyrek
|3.014
|3.057
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,96
|0,31
|
|B. Petrol
|90,07
|90,07
|2,14
|