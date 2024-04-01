***IYF* *INFO* *HEDEF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******INFO******HEDEF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2024/27.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Hedef Holding A.Ş. arasındaHedef Yatırım Bankasının paylarının devrine ilişkin pay devri sözleşmesi imzalanmış ve gerekli izinlerin alınmasına teminen BDDK'ya başvuruda bulunulmuş olup, İlgili payların devrine lişkin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gerekli izin verilmiştir. Kapanış işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması planlanmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265221BIST