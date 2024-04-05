***IYF* *INFO* *HEDEF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***IYF******INFO******HEDEF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [HEDEF]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.02.2024, 27.02.2024, 01.04.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Hedef Holding A.Ş. arasında Hedef Yatırım Bankası A.Ş. paylarının 105.000.000 adedinin devrine ilişkin pay devir sözleşmesi imzalanmış ve gerekli izinlerin alınmasına teminen BDDK'ya başvuruda bulunulmuş olup, ilgili payların devrine ilişkin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından gerekli iznin verildiği açıklanmıştı.Pay devir işlemlerinin kapanışı 04.04.2024 itibariyle gerçekleşmiş olup, Hedef Yatırım Bankası A.Ş. nezdindeki pay sahipliği oranımız %30'dan %9'a düşmüştür. Pay devir bedelinin tamamı kapanış öncesinde tahsil edilmiştir.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1267889BIST